تجربة دفع أسرع وأكثر ذكاء.. 4 مزايا جديدة تصل آبل باي

تواصل آبل تطوير خدمة Apple Pay لتعزيز تجربة الدفع عبر أجهزة آيفون، بعدما كشفت عن أربع مزايا جديدة تستهدف تسهيل عمليات الشراء داخل المتاجر، وعبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع إضافة أدوات تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة بطاقاتهم ومكافآتهم.

واجهة جديدة في iOS 27

أعادت آبل تصميم واجهة الدفع الخاصة بـ Apple Pay في نظام iOS 27، لتصبح عملية التنقل بين البطاقات البنكية أثناء الدفع أكثر سهولة.

وبات بإمكان المستخدمين التمرير بين البطاقات مباشرة من شاشة الدفع الرئيسية، أو عرض جميع البطاقات في شبكة واحدة، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل بطاقة، مثل المكافآت، والأرصدة، وخيارات الشراء بالتقسيط Pay Later، وغيرها.

ويتوفر iOS 27 حاليا بنسخته التجريبية للمطورين والمستخدمين المشاركين في برنامج النسخة العامة التجريبية، على أن يصل الإصدار النهائي إلى جميع المستخدمين خلال الخريف المقبل.

واجهة جديدة في iOS 27

الدفع بنقاط

وأعلنت آبل أيضا عن شراكة جديدة مع American Express تتيح للمستخدمين الدفع باستخدام نقاط مكافآت العضوية مباشرة عبر Apple Pay.

وعند التسوق عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات باستخدام بطاقة أمريكان إكسبريس، سيظهر خيار استخدام المكافآت Use Rewards إلى جانب رصيد النقاط المتاح، بما يسمح باستخدام النقاط لتغطية كامل قيمة المشتريات أو جزء منها أثناء إتمام عملية الدفع.

وأوضحت الشركة أن قيمة استبدال النقاط تبلغ 0.7 سنت أمريكي للنقطة الواحدة، ما يعني أن 10 آلاف نقطة تعادل 70 دولارا يمكن خصمها من قيمة عملية الشراء.

الدفع بنقاط

ميزة اضغط للمشاركة

وتستعد آبل لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم اضغط للمشاركة Tap to Share مع نظام iOS 27 خلال الخريف، لتوفير تجربة شراء أكثر سرعة وتخصيصا داخل المتاجر.

وتتيح الميزة للمستخدمين مشاركة بيانات مثل البريد الإلكتروني، ومعلومات التواصل، وعنوان الشحن، وبرامج الولاء، عبر مجرد تقريب هاتف آيفون من هاتف التاجر الداعم للخدمة، مع الحفاظ على حماية البيانات.

كما سيتمكن العملاء من متابعة المنتجات التي تمت إضافتها إلى سلة التسوق لحظة بلحظة، والتأكد من تطبيق الخصومات والعروض قبل إتمام عملية الدفع عبر Apple Pay.

ميزة اضغط للمشاركة

إدارة أرصدة بطاقات الخصم

وفي وقت لاحق من العام الجاري، ستضيف آبل إمكانية إدارة أرصدة بطاقات الخصم المباشر Debit Cards من داخل واجهة Apple Pay.

وسيتمكن المستخدمون من شحن البطاقات المدعومة مباشرة عبر تطبيق Apple Wallet أو أثناء إتمام عمليات الدفع، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات البنوك.