لا مصلحة لنا.. OpenAI ترد رسميا على اتهامات آبل بسرقة أسرار تجارية

أصدرت شركة OpenAI، بيانا رسميا ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة آبل، والتي تتهم فيها مطورة "شات جي تي" بالاستيلاء على أسرار تجارية وانتهاك بنود تعاقدية مرتبطة بموظفين سابقين.

وكانت آبل قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية ضد الموظفين السابقين تشانج ليو، وتانج تان، إلى جانب شركتي OpenAI وio Products، متهمة إياهم بـ"اختلاس أسرار تجارية وخرق عقد".

وتزعم آبل أن موظفيها السابقين سرقوا معلومات سرية تتعلق بأجهزة الشركة، واستخدموا تلك المعلومات لدعم جهود OpenAI الناشئة في مجال تطوير منتجات أجهزة استهلاكية.

وفي الدعوى، تحدثت آبل عن ما وصفته بأنه "نمط من سرقة الأسرار التجارية الخاصة بآبل من قبل موظفين في OpenAI كانوا يعملون سابقا لدى الشركة"، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك "أصبح أمرا طبيعيا ويتم ترسيخه من قبل القيادة".

OpenAI وآبل

كما ادعت آبل أن المتهمين لم يكتفوا بالوصول غير المصرح به إلى أنظمتها وملفاتها السرية، بل شجعوا أيضا بعض المتقدمين للوظائف على جلب نماذج أولية ومكونات خاصة بـ آبل إلى مقابلات العمل، والكشف عن تفاصيل منتجات لم تعلن بعد وعمليات التصنيع، إضافة إلى استخدام معلومات مملوكة لـ آبل للتواصل مع موردي الشركة.

وتتضمن دعوى آبل تفاصيل موسعة حول المخالفات المزعومة، بينما تؤكد الشركة أن القضية تكشف عن ممارسات غير قانونية مرتبطة بمحاولات OpenAI تعزيز خططها في سوق الأجهزة.

رد OpenAI: لا نهتم بأسرار الشركات الأخرى

بعد رفع الدعوى، علق مدير الاتصالات الاستراتيجية في OpenAI، درو بوساتيري، على القضية عبر منصة إكس، مؤكدا موقف الشركة الرسمي.

وقال بوساتيري إن OpenAI "لا تهتم بأسرار الشركات الأخرى"، مضيفا أن الشركة تظل "تركز على بناء تقنيات مبتكرة تمكن الناس في كل مكان".

وتأتي هذه المواجهة القانونية بعد سلسلة من الجدل المرتبط بجهود OpenAI في مجال الأجهزة بالتعاون مع شركة io Products التي يقودها المصمم الشهير جوني آيف.

ليست المرة الأولى التي تواجه فيها OpenAI نزاعا حول الأسرار التجارية

لم تكن هذه القضية الأولى التي ترتبط فيها مشاريع OpenAI للأجهزة بنزاع حول الأسرار التجارية، فقد رفعت شركة الأجهزة الناشئة iyO دعوى قضائية ضد OpenAI وio Products في البداية بسبب نزاع متعلق بالعلامة التجارية بعد الإعلان عن الشراكة بين الطرفين، قبل أن تعدل الدعوى في مارس 2026 لتضيف اتهامات تتعلق باختلاس أسرار تجارية.

كما تضمنت الدعوى المعدلة اسم تانج تان كأحد المدعى عليهم، حيث زعمت أن مهندسا سابقا في iyO قام بتنزيل ملفات سرية وتقديمها إلى المسؤول التنفيذي السابق في آبل، من جانبها، نفت OpenAI أيضا هذه الادعاءات.