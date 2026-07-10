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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رغم شائعات الانفصال.. OpenAI تعلن استمرار شراكتها مع مايكروسوفت

Copilot
Copilot
شيماء عبد المنعم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت شركة OpenAI، أن نموذجها الجديد GPT-5.6 سيصبح "النموذج المفضل" لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي Microsoft 365 Copilot، في خطوة تهدف إلى تبديد التكهنات بشأن فتور العلاقة مع شركة مايكروسوفت.

وجاء الإعلان بعد أيام من تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أفاد بأن مايكروسوفت بدأت استبدال بعض تقنيات OpenAI بنماذج ذكاء اصطناعي طورتها داخليا، والمعروفة باسم MAI، وذلك في إطار مساعيها لخفض التكاليف، وأشار التقرير إلى أن هذه النماذج تستخدم بالفعل في تشغيل تطبيقات مثل Word وExcel.

وأثار التقرير تساؤلات متزايدة حول مستقبل الشراكة بين الشركتين، اللتين ارتبطتا بعلاقة وثيقة خلال السنوات الماضية، قبل أن تصدر عنهما مؤخرا إشارات متباينة بشأن طبيعة تعاونهما.

وخلال فعالية إطلاق GPT-5.6، أعلنت OpenAI أن النموذج الجديد سيكون الخيار المفضل لتشغيل Microsoft 365 Copilot، مؤكدة في تدوينة رسمية أن النموذج سيدعم المستخدمين عبر مجموعة تطبيقات الإنتاجية التابعة لـ مايكروسوفت، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint وCowork.

Copilot

وقالت الشركة: “لطالما ارتكزت شراكتنا مع مايكروسوفت على إتاحة فوائد الذكاء الاصطناعي المتقدم لعدد أكبر من الأفراد والمؤسسات، ونحن متحمسون لمواصلة البناء على هذا الالتزام المشترك”.

ورغم الإعلان، لم توضح OpenAI بشكل دقيق المقصود بوصف GPT-5.6 بأنه "النموذج المفضل"، بخلاف التأكيد على استمرار اعتماد تطبيقات مايكروسوفت على تقنياتها.

كما أن هذا الإعلان لا ينفي ما ورد في تقرير "بلومبرج"، إذ لم يشر التقرير إلى توقف مايكروسوفت عن استخدام نماذج OpenAI، بل أوضح أنها أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على نماذجها الداخلية بالتوازي مع استمرار استخدام تقنيات الشركة، في محاولة لتقليل النفقات.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI، أعلنت مؤخرا عن إطلاق نموذجين جديدين للمحادثات الصوتية هما GPT-Live-1 وGPT-Live-1 mini، مؤكدة أنهما يقدمان تجربة أكثر طبيعية في التفاعل الصوتي مع تحسين القدرة على إدارة تبادل الأدوار أثناء الحديث.

ووفقا لـ OpenAI، يعتمد النموذجان على تقنية Full-Duplex التي تتيح التحدث والاستماع في الوقت نفسه، ما يسمح للمستخدمين بمقاطعة المساعد بشكل طبيعي أثناء المحادثة، إلى جانب دعم ميزات مثل الترجمة الفورية المباشرة.

OpenAI مايكروسوفت CoPilot ذكاء اصطناعي GPT 56

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