الأمن يكشف ملابسات فيديو مشادة بين سائق ميكروباص وأحد المواطنين في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة والتعدى عليه بالسب لاعتراضه على تصويره حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 7/ الجارى عقب حدوث مشادة بينه وبين قائد سيارة أخرى.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.