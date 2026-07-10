خيسوس يحسم الجدل: رونالدو لن يكون مشكلة مع منتخب البرتغال.. وسيُنهي مسيرته في النصر

أكد المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، خورخي خيسوس، أن وجود النجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب لا يمثل أي أزمة، وسيظل أحد أهم رموز الكرة البرتغالية.

وقال خيسوس في تصريحات صحفية: "كريستيانو رونالدو لن يكون أبدًا مشكلة للمنتخب الوطني ولا بالنسبة لي، إنه رمز لكرة القدم البرتغالية."

وأضاف المدرب البرتغالي أن رونالدو سيواصل مسيرته مع نادي النصر السعودي حتى يختتم مشواره الكروي، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال يمثل قيمة فنية ومعنوية كبيرة سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتأتي تصريحات خيسوس لتضع حدًا للتكهنات التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال، في ظل تغيير الجهاز الفني، حيث شدد المدرب الجديد على ثقته الكاملة في قائد المنتخب ودوره خلال المرحلة المقبلة.