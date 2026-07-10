الزمالك ينهي اتفاقه مع لودوجرتس البلغاري لضم حسام عبد المجيد

أنهى نادي الزمالك اتفاقه بشكل رسمي مع نادي لودوجرتس البلغاري على انتقال حسام عبد المجيد مدافع الفريق المتبقي في عقده موسم واحد ليكون لاعباً جديداً لنادي لودوجرتس بداية من الموسم القادم وجار توقيع العقود خلال أيام.
تفاصيل الانتقال
- مليون و٧٥٠ الف يورو
- مليون ونصف مليون يورو قيمة انتقال اللاعب
- ٢٥٠ الف يورو إضافية مقابل لعب النادي في أوروبا
البنود الإضافية
- يأخذ نادي الزمالك بونص واحد من الثلاثة (في حال حدوثه)
- ٣٠٠ الف يورو في حال الوصول لدور المجموعات
- ١٥٠ الف يورو مقابل الصعود للدور التمهيدي
- ١٠٠ الف يورو مقابل الصعود لمجموعات الدوري الأوروبي
- نسبة لإعادة البيع مقابل ٢٠٪ في حال بيع اللاعب بمقابل يتجاوز الـ ٤ ملايين يورو
الصفقة في مجملها تتجاوز الـ ١٠٠ مليون جنيه لـ نادي الزمالك.