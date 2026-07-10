عماد الدين حسين: المنتخب المصري كسب احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 حمل العديد من الرسائل المهمة، مشيرًا إلى أن الفرحة بهذا الإنجاز لم تكن مصرية فقط، بل امتدت إلى غالبية الشعوب العربية وعدد كبير من جماهير العالم التي تعاطفت مع المنتخب المصري خلال مشاركته في البطولة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني والرياضة المصرية يأتي امتدادًا لمواقف مستمرة في مختلف البطولات، مؤكدًا أن استقبال الرئيس للبعثة عقب العودة من المونديال خطوة طبيعية تعكس تقدير الدولة للإنجاز الذي حققه اللاعبون والجهاز الفني.

وأشار إلى أن المنتخب المصري حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن ما قدمه الفراعنة في البطولة يستحق كل التحية والتقدير، رغم وجود بعض الملاحظات، خاصة أن المنتخب نجح في تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مضيفًا أن المنتخب المصري خسر أمام الأرجنتين، لكنه في المقابل كسب احترام العالم، بعدما سلط الضوء على بعض المشكلات داخل منظومة كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون جعل العديد من الجماهير تتضامن مع المنتخب وتدعم موقفه.

وأكد أن الاستقبال الجماهيري الكبير للمنتخب، إلى جانب استقبال الرئيس السيسي للبعثة، يحمل تأثيرًا معنويًا كبيرًا على اللاعبين، لأنه يؤكد أن كرة القدم لم تعد مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت جزءًا من قوة الدولة الناعمة وصورتها أمام العالم، موضحًا أن المنتخب الوطني نجح في تعزيز الانتماء لدى الجماهير المصرية والعربية، واستطاع تقديم صورة إيجابية عن مصر، مشيرًا إلى أن استثمار هذا النجاح يمكن أن يفتح الباب أمام تطوير منظومة كرة القدم، وإنشاء أكاديميات قوية، وبناء أجيال جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات.