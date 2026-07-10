أزمة جديدة تهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. ماذا حدث؟

يواصل نادي الزمالك جهوده لإنهاء ملف القضايا المالية المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في محاولة للحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

ورغم نجاح النادي في تسوية عدد من الملفات خلال الفترة الماضية، فإن أزمة مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيم نداي لا تزال تمثل العقبة الأكبر أمام إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

تفاصيل أزمة إبراهيم نداي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن جماهير الزمالك لديها أسباب للتفاؤل بعد اختفاء عدد من القضايا تدريجيًا من نظام الاتحاد الدولي، وكان آخرها القضية المتعلقة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وهو ما يعكس تقدمًا واضحًا في جهود إدارة النادي لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة.

وأوضح شوبير أن الأزمة الحالية تتمثل في مستحقات إبراهيم نداي، والتي تُقدر بنحو 1.6 مليون دولار، وهي القيمة الأكبر بين القضايا المتبقية.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى للوصول إلى اتفاق مع اللاعب، سواء عبر تخفيض المبلغ أو تقسيطه، إلا أن نداي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته وفقًا للحكم الصادر لصالحه.

ويعد ملف إبراهيما نداي من أبرز القضايا التي تعمل إدارة الزمالك على حسمها، حيث يلتزم النادي بسداد مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وفقًا للأحكام الصادرة في القضية.

هل يحصل الزمالك على الرخصة الأفريقية؟

بحسب شوبير، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يمنح الزمالك الرخصة اللازمة للمشاركة القارية قبل الانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أن سداد مستحقات اللاعب أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص، بصرف النظر عن تراجع إجمالي الديون مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة النادي تدرك أهمية إنهاء الأزمة في أسرع وقت، خاصة أن الغياب عن دوري أبطال أفريقيا سيمثل خسارة كبيرة على المستويين الرياضي والمالي، وهو ما يدفع المسؤولين إلى تكثيف المفاوضات لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأكد شوبير أن بعض الآراء التي تتحدث عن إمكانية حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية دون إنهاء قضية نداي ليست دقيقة، موضحًا أن اللوائح تشترط الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة قبل إصدار الترخيص، وهو ما يجعل إنهاء هذا الملف أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء.

ويأمل الزمالك في تجاوز هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من استكمال استعداداته للموسم الجديد دون عوائق إدارية، ويضمن الوجود في البطولة القارية التي تمثل أحد أهم أهدافه، خاصة بعد نجاحه في تقليص جزء كبير من الديون وتسوية عدد من القضايا التي كانت تهدد استقرار النادي خلال الأشهر الماضية.