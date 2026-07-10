قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع
بعد فحص 12 يوما.. "الطاقة الذرية" تمنح مصر صك الأمان النووي بالتزامن مع تركيب المفاعل الثاني
من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة
السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني
اغتيال ترامب.. إسرائيل تكشف لواشنطن معلومات استخباراتية عن محاولة إيرانية جديدة
بعثة منتخب مصر تغادر مطار أتلانتا متجهة إلى العلمين
مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
فرنسا تضرب المغرب بثنائية وتتأهل لنصف نهائى كأس العالم 2026
سعر أقل دولار في السوق الرسمية الآن
مستشار مفتي الجمهورية: إعداد موازنة للأسرة يحميها من العجز والاضطرابات المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أزمة جديدة تهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. ماذا حدث؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يواصل نادي الزمالك جهوده لإنهاء ملف القضايا المالية المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في محاولة للحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا. 

ورغم نجاح النادي في تسوية عدد من الملفات خلال الفترة الماضية، فإن أزمة مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيم نداي لا تزال تمثل العقبة الأكبر أمام إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

تفاصيل أزمة إبراهيم نداي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن جماهير الزمالك لديها أسباب للتفاؤل بعد اختفاء عدد من القضايا تدريجيًا من نظام الاتحاد الدولي، وكان آخرها القضية المتعلقة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وهو ما يعكس تقدمًا واضحًا في جهود إدارة النادي لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة.

وأوضح شوبير أن الأزمة الحالية تتمثل في مستحقات إبراهيم نداي، والتي تُقدر بنحو 1.6 مليون دولار، وهي القيمة الأكبر بين القضايا المتبقية. 

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى للوصول إلى اتفاق مع اللاعب، سواء عبر تخفيض المبلغ أو تقسيطه، إلا أن نداي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته وفقًا للحكم الصادر لصالحه.

ويعد ملف إبراهيما نداي من أبرز القضايا التي تعمل إدارة الزمالك على حسمها، حيث يلتزم النادي بسداد مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وفقًا للأحكام الصادرة في القضية.

هل يحصل الزمالك على الرخصة الأفريقية؟

بحسب شوبير، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يمنح الزمالك الرخصة اللازمة للمشاركة القارية قبل الانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أن سداد مستحقات اللاعب أصبح شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص، بصرف النظر عن تراجع إجمالي الديون مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة النادي تدرك أهمية إنهاء الأزمة في أسرع وقت، خاصة أن الغياب عن دوري أبطال أفريقيا سيمثل خسارة كبيرة على المستويين الرياضي والمالي، وهو ما يدفع المسؤولين إلى تكثيف المفاوضات لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأكد شوبير أن بعض الآراء التي تتحدث عن إمكانية حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية دون إنهاء قضية نداي ليست دقيقة، موضحًا أن اللوائح تشترط الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة قبل إصدار الترخيص، وهو ما يجعل إنهاء هذا الملف أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء.

ويأمل الزمالك في تجاوز هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من استكمال استعداداته للموسم الجديد دون عوائق إدارية، ويضمن الوجود في البطولة القارية التي تمثل أحد أهم أهدافه، خاصة بعد نجاحه في تقليص جزء كبير من الديون وتسوية عدد من القضايا التي كانت تهدد استقرار النادي خلال الأشهر الماضية.

الزمالك أخبار الزمالك إبراهيم نداي أزمة ابراهيم نداي الرخصة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو يتفقان هاتفيا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة

الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين،

الصين تفعل الاستجابة الطارئة للفيضانات في بكين وتيانجين

ترامب ونتنياهو

تصريحات أردوغان العدائية.. تفاصيل المباحثات الهاتفية بين ترامب ونتنياهو

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد