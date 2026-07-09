مصادر: الزمالك يستعد للإعلان رسميًا عن تأسيس شركة الكرة بحضور بيرزي والجنايني

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء من الإعلان رسميًا عن إنشاء شركة الكرة الخاصة بالنادي، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالملف.

وأوضحت المصادر أن هاني برزي، عضو مجلس إدارة الزمالك، وعمرو الجنايني، سيكون لهما دور داخل شركة الكرة خلال الفترة المقبلة، ضمن التشكيل المرتقب للشركة.

وأضافت أن هناك مستثمرين اثنين سيشاركان في شركة الكرة، حيث يجهز النادي للإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الزمالك سيعلن عن عقد جمعية عمومية غير عادية للحصول على موافقتها بشأن نسبة المستثمرين في الشركة، سواء كانت 51% أو 60%، على أن تكون الجمعية العمومية صاحبة القرار النهائي في تحديد النسبة.

وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو إتمام تأسيس شركة الكرة، مع الحفاظ على حصول النادي على أقل نسبة ممكنة من التنازل عن حقوقه بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للقلعة البيضاء.