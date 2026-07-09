أحمد سليمان ينسحب من اجتماع مجلس الزمالك قبل اعتماد شركة الكرة

شهد الاجتماع المنعقد حاليًا لمجلس إدارة نادي الزمالك انسحاب أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، قبل استكمال الجلسة التي تناقش عددًا من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه لاعتماد الموافقات الرسمية النهائية الخاصة بتأسيس شركة الكرة، إلى جانب مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي، في إطار إعادة هيكلة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية.

ولم تصدر إدارة الزمالك حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب انسحاب أحمد سليمان من الاجتماع، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة والقرارات المنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة.