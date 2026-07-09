طائرة المنتخب تقلع من أمريكا منتصف الليل في طريق العودة لمصر

كشفت مصادر مطلعه لـ صدى البل، أن طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، سوف تقلع مساء اليوم، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، من مطار أتلانتا الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، في الطريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مشوار المونديال.

من المقرر أن تصل طائرة المنتخب المصري، الذي سيرها الناقل الوطني مصر للطيران، مطار العلمين الدولي ما بين العاشرة إلى الحادية عشر صباح غدا الجمعة، ليكون في انتظارهم استقبال رسمي وتسهيلات خاصة لبعثة أبطال المنتخب داخل مطار العلمين الدولي.

وغيرت رحلة المنتخب وجهتها من العودة على مطار القاهرة إلى مطار العلمين الدولي، بعدما جرت ترتيبات رسمية، حول استقبال رسمي لبعثة المنتخب في مدينة العلمين فور وصولهم أرض الوطن، حيث سيكون هناك تكريم رسمي تقديرًا لجهودهم وما بذلوه من أداء مشرف في البطولة العالمية مونديال 2026.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى كأس العالم 2026 صباح أمس "الأربعاء" رحلة خاصة، إلي مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية للعودة بمنتخب الفراعنة لكرة القدم عقب مشاركته في بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تصل رحلة منتخب مصر إلي أرض الوطن صباح غدا الجمعة المقبلة.

وقدمت مصر للطيران التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني والجمهور المصري بهذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدةً استمرارها في دعم المنتخبات والأندية المصرية، وتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر لها، خلال مشاركاتها في مختلف البطولات والمحافل الدولية.