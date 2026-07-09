طاهر أبو زيد: ما حققه منتخب مصر يدعو للفخر.. وروح جيل حسن شحاتة تكررت مع حسام حسن

أكد طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، أن منتخب مصر قدم نسخة مميزة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الروح والانتماء اللذين ميزا جيل حسن شحاتة تكررا مع المنتخب الحالي بقيادة حسام حسن.

وقال أبو زيد، في تصريحات إذاعية، إن الانتماء والعطاء اللذين قدّمهما لاعبو منتخب مصر في حقبة حسن شحاتة ظهرا من جديد مع الجيل الحالي، مضيفًا: "الانتماء والعطاء اللي عملوا جيل منتخب مصر مع حسن شحاتة اتكرر تاني مع حسام حسن، وكلنا شوفنا ده بعنينا."

وأضاف أن ما حققه منتخب مصر في مونديال 2026 يستحق الإشادة، مؤكدًا: "اللي اتحقق في كأس العالم 2026 لازم كلنا نفتخر بيه كمصريين."

وتطرق أبو زيد إلى ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، موضحًا أن انضمام أي لاعب للمنتخب الوطني يجب أن يكون وفقًا لمستواه الفني، قائلًا: "لو حد من مزدوجي الجنسية عاوز يمثل منتخب مصر هنمسك فيه بإيدينا وسنانا، لكن ده بيتوقف على مستوى اللاعب الفني."

وجاءت تصريحات طاهر أبو زيد عقب خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة أثارت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما تصدرت قرارات الحكم وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات من عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من استكمال مشوارهم التاريخي في البطولة.