ريال أوفييدو يشيد بهيثم حسن بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

أشاد نادي ريال أوفييدو الإسباني بالمستوى الذي ظهر به لاعبه المصري هيثم حسن خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة.

ووجه النادي الإسباني رسالة إلى لاعبه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، هنأه خلالها على ما قدمه في المونديال، مؤكدًا فخره بما أظهره من إمكانات أمام أنظار العالم، ومعلنًا تطلعه لاستقباله مجددًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت إشادة ريال أوفييدو بعد المستويات المميزة التي قدمها هيثم حسن بقميص منتخب مصر، حيث كان أحد العناصر البارزة في مشوار الفراعنة، وساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم.

ومن المقرر أن ينتظم هيثم حسن في تدريبات ريال أوفييدو خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في مونديال 2026