رامي عباس بعد خروج مصر من المونديال: دقيقة صمت على العرب الذين لم يدعموا الفراعنة

أثار رامي عباس، وكيل أعمال وقريب قائد منتخب مصر محمد صلاح، تفاعلًا واسعًا بعدما علق على خروج الفراعنة من بطولة كأس العالم 2026، برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكتب رامي عباس: "أود أن نقف دقيقة صمت حدادًا على العرب الذين لم يدعموا مصر في المباراة الأخيرة."

وجاءت رسالة عباس بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026، في أعقاب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

وتحولت المباراة إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو (VAR) عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة كان لها دور في حرمان منتخب مصر من مواصلة مشواره التاريخي في المونديال.