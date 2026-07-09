روما ويوفنتوس يستعدان لتقديم عرض رسمي لـ محمد صلاح

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح للتداول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وسط ترقب لاختيار الفرعون ناديه الجديد.

وكشف تقرير إنجليزي عن وجود رغبة كبيرة من نادي يوفنتوس وكذلك روما على لضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي.

وحسب صحيفة “ليفربول إيكو”، فإن روما ويوفنتوس سيقدمان عرضا للحصول على خدمات الفرعون وسط اهتمام متواصل من أندية الدوري السعودي.

ويقف راتب محمد صلاح عائقا كبيرا في وجه روما ويوفنتوس مع وجود عروض سعودية وأخرى تركية لكن لم يتم حسم الموقف بشكل رسمي.

ويعد الدوري الأمريكي أحد الخيارات المطروحة أمام محمد صلاح، بعد زيادة الاهتمام من الأندية لضم الفرعون، مما جعل مستقبل الفرعون مفتوحا على كل الخيارات.

جاء ذلك بعد وداع محمد صلاح ومنتخب مصر منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة المدوية أمام الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.