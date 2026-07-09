المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

​دخلت بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مراحلها الحاسمة والأكثر إثارة، حيث اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) بعد مواجهات ماراثونية في ثمن النهائي شهدت مفاجآت مدوية، أبرزها إقصاء النرويج للمنتخب البرازيلي، وخروج البرتغال ومصر.

و​تبدأ منافسات هذا الدور التاريخي، الذي يشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً في البطولة، اعتباراً من اليوم الخميس 9 يوليو 2026، حيث تتنافس المنتخبات الثمانية المتأهلة لحجز أربع بطاقات للمربع الذهبي.

​جدول مواعيد مباريات دور الثمانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

و​تتوزع مباريات ربع النهائي على مدار ثلاثة أيام تشهد صدامات نارية مرتقبة:

فرنسا × المغرب الخميس 9 يوليو 2026 11:00 مساءً ملعب بوسطن إسبانيا × بلجيكا الجمعة 10 يوليو 2026 10:00 مساءً ملعب لوس أنجلوس النرويج × إنجلترا الأحد 12 يوليو 2026 12:00 منتصف الليل ملعب ميامي الأرجنتين × سويسرا الأحد 12 يوليو 2026 04:00 فجراً

قراءة في قمم دور الثمانية

​فرنسا ضد المغرب: صدام مكرر من نصف نهائي المونديال الماضي يحمل طابعاً ثأرياً وندياً كبيراً. أسود الأطلس يحملون الآمال العربية والإفريقية مجدداً بعد تخطيهم كندا في الأدوار الإقصائية.

​إسبانيا ضد بلجيكا: مواجهة أوروبية خالصة وتكتيكية من العيار الثقيل، حيث يسعى الماتادور الإسباني لمواصلة عروضه القوية بعد الإطاحة بالبرتغال، بينما تأمل بلجيكا في استغلال جيلها المميز للعبور إلى المربع الذهبي.

​النرويج ضد إنجلترا: الحصان الأسود للبطولة، المنتخب النرويجي الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء السامبا البرازيلية، يصطدم بطموح الأسود الثلاثة الذين تجاوزوا المكسيك في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3 - 2.

​الأرجنتين ضد سويسرا: رفقاء ميسي وحاملو اللقب يواصلون زحفهم بعد فوز شاق على منتخب مصر 3 - 2، في مواجهة انضباط تكتيكي عالي للمنتخب السويسري الذي حسم تأهله بركلات الترجيح أمام كولومبيا.

​الطريق إلى النهائي والشبكة التلفزيونية الناقلة

و​تم تقسيم المنتخبات إلى مسارين؛ حيث يلتقي الفائز من (فرنسا والمغرب) مع الفائز من (إسبانيا وبلجيكا) في نصف النهائي الأول يوم 14 يوليو.

بينما يلتقي الفائز من (النرويج وإنجلترا) مع الفائز من (الأرجنتين وسويسرا) يوم 15 يوليو.

و​تنقل جميع المباريات مباشرة وبشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS Max، بالإضافة إلى البث الرقمي عبر تطبيق TOD.