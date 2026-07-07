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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 إجازات جديدة في انتظارك قبل نهاية العام

إجازة
إجازة
قسم الخدمات

مع انقضاء النصف الأول من عام 2026، ومرور العطلات الكبرى التي شهدت زخماً كبيراً مثل عيدي الفطر والأضحى وثورة 30 يونيو، بدأ ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ترقب ما تبقى من أجندة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر؛ لالتقاط الأنفاس والهروب من ضغوط العمل.

ونرصدت في السطور التالية الخريطة الكاملة للعطلات المتبقية في النصف الثاني من العام الجاري، والتي يحكمها قرار مجلس الوزراء الثابت بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، لدمجها مع العطلة الأسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

3 مناسبات متبقية تمنح الموظفين "عطلات ممتدة"

ووفقاً للأجندة الرسمية للعام الحالي، لم يتبقَ للموظفين سوى 3 مناسبات رسمية فقط حتى نهاية ديسمبر، وجاءت تواريخها على النحو التالي:

1. يوليو الجاري (ذكرى ثورة يوليو):

وينتظر الموظفون إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ترحيلها بقرار رسمي ليكون يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

2. سبتمبر المقبل (المولد النبوي الشريف):

ويأتي المولد النبوي الشريف فلكياً يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ومن المنتظر ترحيل الإجازة ليتم تطبيقها يوم الخميس 3 سبتمبر، مما يمنح الموظفين فرصة للسفر والاستجمام لـ 3 أيام متصلة.

إجازة عيد الأضحى2026

3. أكتوبر القادم (عيد القوات المسلحة):

وتُختتم الإجازات الرسمية السنوية بذكرى نصر 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، الذي يوافق يوم الثلاثاء وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتكون آخر الإجازات الرسمية المجدولة لهذا العام.

خريطة الإجازات المتبقية لعام 2026 (مجدولة)

المناسبة الرسميةالتاريخ الفعلي للمناسبةالتاريخ المتوقع للإجازة (بعد الترحيل)
ثورة 23 يوليوالثلاثاء 23 يوليوالخميس 23 يوليو
المولد النبوي الشريفالأربعاء 2 سبتمبرالخميس 3 سبتمبر
عيد نصر 6 أكتوبرالثلاثاء 6 أكتوبرالخميس 8 أكتوبر

راجعوا أرصدة الإجازات السنوية

وينصح كافة الموظفين مع الدخول في الربع الأخير من العام؛ بضرورة مراجعة رصيد الإجازات الاعتيادية (السنوية) الخاصة بكل موظف.

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

وينص قانون العمل على سقوط بعض الإجازات أو عدم إمكانية ترحيلها بالكامل للعام الجديد في بعض الشركات، حيث أن الذكاء التنظيمي يتطلب من الموظف تنسيق إجازاته السنوية المتبقية ودمجها مع العطلات الرسمية المذكورة (مثل أخذ يوم الأحد أو الأربعاء كإجازة عارضة أو اعتيادية) لصناعة عطلة مطولة تصل إلى 5 أيام دون التأثير على سير العمل.

بشرى سارة من المالية لملايين المصريين

وكان أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة اعتباراً من 20 يوليو الحالي.

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وأكد الوزير أن هذه الحزمة الإضافية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مع استهداف ربط هذه الزيادة بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

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