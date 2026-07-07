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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق سماعات "Nothing Ear 3a" اللاسلكية رسمياً بالأسواق

Nothing Ear 3a
Nothing Ear 3a
احمد الشريف

أعلنت شركة "نثينج" (Nothing) البريطانية الرائدة عن تدشين أحدث منتجاتها الصوتية الذكية التي تدمج بين الجرأة التصميمية والحلول البرمجية المبتكرة.

 وأكد تقرير فني موسع نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني العالمي اليوم لعام 2026، إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة "Nothing Ear 3a" رسمياً بالأسواق، مستعرضاً كشف النقاب عن سعرها التنافسي وميزاتها الاستثنائية وعلى رأسها الدعم المصنعي المباشر لتسجيل المكالمات الصامت صامتاً ومن قلب واجهة الأنظمة المحدثة.

تفكيك المعمارية الصوتية لـ "Nothing Ear 3a"  

تستهدف المعمارية البرمجية والهندسية للسماعة الجديدة سحق القيود التقليدية التي فرضتها منصات التشغيل على توثيق المحادثات الصوتية. 

وتمنح الأكواد المدمجة لعام 2026 هندسة الصوت صلاحيات كاملة لالتقاط المكالمات الهاتفية والتطبيقات الفورية بنسبة نقاء واستقرار واجهي بلغت 100%، مما يتيح للمستهلكين تسييل وإدارة بياناتهم الصوتية بمرونة تامة تحافظ على الخصوصية الرقمية عبر رقع أمان مدمجة بالسوفت وير.

بروتوكولات المعالجة الذكية  

تمنح الشركة القطع الفيزيائية الرقيقة داخل سماعاتها خطوط دفاع برمجية معاصرة تتكامل مع رقاقة المعالجة الصوتية المستحدثة. 

وحرص مبرمجو النواة على تهيئة شفرات حوسبة تتولى أتمتة التحكم في مستويات إلغاء الضوضاء النشط (ANC) في أجزاء من الثانية بناءً على ضوضاء البيئة المحيطة، مما يحمي اللوحة الأم المصغرة والمعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائيات خلايا الطاقة المدمجة من النزيف عتادياً.

انفراجة عملية يتابعها قطاع التجزئة  

تفتح الكواليس اللوجستية لأسعار ومواعيد توافر السماعة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وموزعو التجزئة في مصر لعام 2026.

 ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن توافر خاصية تسجيل المكالمات بسعر اقتصادي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون استدامة أعمالهم الرقمية بتوثيق التكليفات المهنية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

Nothing نثينج Nothing Ear 3a

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