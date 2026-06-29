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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة Nothing تغلق مكتبها في عدة مناطق حول العالم وتوقف أعمالها في الخليج فما القصة؟

شركة Nothing تغلق مكتبها في عدة مناطق حول العالم
شركة Nothing تغلق مكتبها في عدة مناطق حول العالم
لمياء الياسين

لم تُغلق شركة Nothing ، المتخصصة في تكنولوجيا المستهلك، مكاتبها في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنها حوّلت موظفيها العالميين إلى نظام عمل صارم في المكاتب لخمسة أيام في الأسبوع، منهيةً بذلك العمل عن بُعد. 

تحذيرًا رسميًا 

ورغم ذلك، أصدرت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا تحذيرًا رسميًا بأن شركة Nothing Technology Limited تواجه "شطبًا إجباريًا" بسبب تأخرها في تقديم ملفاتها الرسمية.

من جانبه قد أنهى كارل باي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing، ترتيبات العمل عن بُعد، وأمر جميع الموظفين بالعودة إلى مكتب لندن وغيره من المراكز الإقليمية وذلك خمسة أيام في الأسبوع. ونُصح الموظفون الذين لم يوافقوا على هذا القرار بالبحث عن وظائف أخرى.

تحذير من الحكومة البريطانية

وكما ورد في موقع PhoneArena ، فإن هذا عادةً ما يكون إشعارًا رسميًا - يُعرف باسم إشعار الجريدة الرسمية الأولى - يُصدر عندما تفشل شركة ما في الوفاء بالمواعيد النهائية لتقديم المستندات القانونية، مثل الحسابات السنوية.

على الرغم من تأخيرات الأوراق الرسمية للشركات في المملكة المتحدة، جمعت شركة Nothing جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار، وتقوم في الوقت نفسه بتوسيع وجودها الفعلي في مجال البيع بالتجزئة، ولا سيما إطلاق متاجر رئيسية 
من جانبه قد شارك كارل باي، رائد الأعمال التقني والمؤسس المشارك لشركة OnePlus الصينية لصناعة الأجهزة، رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها إلى الموظفين يوم الجمعة الماضي 

 وأشار باي إلى الحاجة إلى التعاون الوثيق والإبداع وسرعة اتخاذ القرارات كأسباب لهذا التغيير. وقد زادت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، بما في ميتا ، عدد أيام العمل الإلزامي للموظفين في المكتب، لكن قليلًا منها أصرّ على خمسة أيام في الأسبوع. وبينما يتفق البعض مع قرار باي، أشار آخرون إلى أنه سيؤثر سلبًا على بعض الموظفين أكثر من غيرهم.

نظام عمل صارم شطبًا إجباريًا تقديم المستندات البيع بالتجزئة متاجر رئيسية الحسابات السنوية

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