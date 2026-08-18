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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أقوى فورد موستانج في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور

فورد موستانج
فورد موستانج
صبري طلبه

توسع فورد عائلة موستانج عالية الأداء بإطلاق دارك هورس SC المكشوفة، في خطوة تمنح السيارة الرياضية شخصية مختلفة مع الحفاظ على التركيز على القوة والأداء. 

وتأتي النسخة الجديدة بهيكل ثنائي الأبواب وسقف قابل للكشف، لكنها لا تتعامل مع فكرة السيارة المكشوفة باعتبارها مجرد اختلاف في التصميم، إذ تعتمد على منظومة ميكانيكية مكونة من محرك V8 مزود بسوبرتشارجر، لتصبح أقوى موستانج مكشوفة تنتجها فورد حتى الآن.

فورد موستانج

تصميم فورد موستانج

حصلت السيارة على طلاء خارجي جديد يحمل اسم Precision Purple Metallic، وتظهر في الواجهة شبكة سوداء متعددة الفتحات، بينما تستند السيارة إلى عجلات رياضية قياس 20 بوصة مع سبويلر خلفي يضيف إلى تصميمها الرياضي.

وتأتي هذه العناصر إلى جانب الهيكل ثنائي الأبواب والسقف القابل للفتح، لتجمع النسخة بين ملامح دارك هورس المعروفة وطبيعة السيارات المكشوفة.

فورد موستانج

أبرز تجهيزات فورد موستانج

تركز فورد على الجمع بين التقنيات الحديثة والتجهيزات الموجهة للراحة، حيث تحصل المقصورة على شاشة كبيرة لعرض بيانات القيادة ووظائف الوسائط، كما تتوفر مقاعد فاخرة مع إمكانية الضبط الكهربائي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكتمل التجهيزات بنظام صوتي من B&O يتكون من 12 سماعة.

فورد موستانج

محرك V8 بقوة تقترب من 800 حصان

تخفي السيارة خلف تصميمها الرياضي محركًا من ثماني أسطوانات بسعة 5.2 لتر، مدعومًا بشاحن فائق، يستطيع أن يولد قوة تبلغ 795 حصانًا، كما يصل عزم الدوران إلى 894 نيوتن متر، وهي أرقام تضع النسخة المكشوفة في مستوى مرتفع من الأداء، بينما تتصل منظومة المحرك بناقل حركة مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية. 

فورد موستانج

سعر فورد موستانج نسخة الكوبيه

يبدأ سعر نسخة الكوبيه من موستانج دارك هورس SC عند 106,090 دولارًا، أما النسخة المكشوفة الجديدة، فلم تكشف فورد عن سعرها الرسمي حتى الآن، بينما تخطط فورد لطرح موستانج دارك هورس SC المكشوفة في الأسواق العالمية خلال ربيع عام 2027.

فورد موستانج دارك هورس SC فورد موستانج سيارة فورد موستانج

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