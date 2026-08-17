بمحرك 8 سلندر .. فورد موستانج الكوبيه | صور

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد موستانج، وتنتمي موستانج لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتجمع بين الأداء الخارق والراحة اليومية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة فورد موستانج الجديدة

محرك فورد موستانج الجديدة

تحصل سيارة فورد موستانج علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي، وتخرج قوة 795 حصان، وعزم دوران 894 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فورد موستانج الجديدة

مواصفات فورد موستانج الجديدة

زودت سيارة فورد موستانج بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف قابل للطي، وبها ملاقط مكابح بلون فضي، وبها نظام عادم نشط، وبها مقاعد جلدية فاخرة، ولوحة عدادات رقيمة مقاس 12.4 بوصه، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 13.2 بوصه، وبها نظام صوتي مكون من 12 سماعة صوت، وبها إضاءة داخلية محيطية، ولمات من ألياف الكربون .

سيارة فورد موستانج الجديدة

سعر فورد موستانج الجديدة

تباع سيارة فورد موستانج في سوق السيارات السعودي بسعر 398 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

بدأت الشركة برأس مال صغير وقام هنري فورد بتطوير عدة نماذج أولية وكان منها موديل T عام 1908 وأطلقت فورد سيارة "موديل T" التي غيرت وجه النقل وجعلت السيارات في متناول الجمهور العام.

سيارة فورد موستانج الجديدة

وبنت خط تجميع عام 1913 ، وابتكرت فورد نظام خط الإنتاج الآلي المتحرك لتقليص وقت وسعر التصنيع بشكل مذهل، وفي الحرب العالمية الثانية حولت فورد مصانعها لدعم المجهود الحربي وإنتاج طائرات وآليات عسكرية، وامتلكت الشركة وباعت علامات تجارية كبرى مثل جاجوار، ولاند روفر، وفولفو، وأستون مارتن خلال مراحل مختلفة.

وأصبحت فورد اليوم إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم والثانية في الولايات المتحدة، مع تركيز متزايد اليوم على تقنيات السيارات الكهربائية والذكية.