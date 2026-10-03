أحمد حلمي يكشف تطورات فيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»

كشف الفنان أحمد حلمي عن آخر تطورات مشروعاته السينمائية الجديدة، موضحًا أن فيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه» قطعا مراحل متقدمة من التنفيذ، في انتظار تحديد موعد طرحهما.

وقال حلمي، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن فيلم «حدوتة» يمر حاليًا بمراحل المونتاج والمكساج والموسيقى، بينما وصل فيلم «أضعف خلقه» إلى مراحله النهائية، مؤكدًا أن العملين أصبحا جاهزين تقريبًا، لكنه لم يتحدد بعد موعد طرحهما في دور العرض.

وتطرق الفنان إلى إمكانية تقديم عمل يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي، موضحًا أن هناك مشروعًا كان من المقرر أن يجمعهما، إلا أن ارتباط كل منهما بأعمال فنية جديدة حال دون تنفيذه حتى الآن.

وقال أحمد حلمي إن منى زكي تدخل أحيانًا في مشروعات جديدة، مثل المسلسلات الرمضانية، بينما يرتبط هو بأفلام أخرى، وهو ما يجعل تنسيق المواعيد أمرًا صعبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه رغبتهما في تقديم عمل فني يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث حلمي عن الجزء الثاني من فيلم «سهر الليالي»، موضحًا أن أحداثه ستشهد مشاركة مجموعة من الزملاء الجدد، معربًا عن حماسه لمشاهدة الفكرة بعد مرور سنوات طويلة على الجزء الأول.

وأضاف مازحًا أن مرور السنوات جعل أبطال الفيلم الأصليين «كبروا»، مؤكدًا ثقته في قدرة المؤلف تامر حبيب على تقديم معالجة جديدة للفكرة.