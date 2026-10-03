ضبط وكر لذبح المواشي وتزوير أختام اللحوم الحكومية في بني سويف

​بناءً على توجيهات اللواء محافظ بني سويف، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف

واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية شنت مديرية التموين حملة رقابية مكبرة بمدينة بني سويف بالتعاون مع لجنة من المحافظة وإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط وكر غير مرخيص يُستخدم في ذبح المواشي خارج المجازر الحكومية المعتمدة، حيث تم الضبط أثناء استخدام أختام مزورة وصبغات حمراء لإيهام المواطنين بصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والالتزام بالاشتراطات الصحية.

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وتمكنت الحملة من التحفظ على كميات من اللحوم المذبوحة خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى الأختام المزورة والأدوات المستخدمة في الجريمة. وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة، وحماية صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب والغش التجاري.