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سيناريو زيزو يتكرر .. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريو زيزو يتكرر .. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح

فتوح
فتوح
رباب الهواري

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وموقف الإدارة من إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، إن أزمة أحمد فتوح في ملف تجديد عقده تشبه إلى حد كبير ما حدث سابقًا مع أحمد سيد زيزو، موضحًا أن كثرة المتدخلين في مفاوضات تجديد عقود اللاعبين قد تتسبب في أزمات إدارية.

وأوضح سليمان أن مفاوضات الزمالك مع زيزو في وقت سابق شهدت تدخل نحو 11 أو 12 شخصًا من النادي، وكان من بينهم هو شخصيًا، معتبرًا أن ذلك كان خطأً إداريًا، مشيرًا إلى أن النادي يجب أن يكون لديه آلية واضحة ومسؤولة في إدارة ملفات التجديد.

وتطرق عضو مجلس إدارة الزمالك إلى ظاهرة تولي أفراد من عائلات اللاعبين مهمة الوكالة، قائلًا إن زيزو يتولى والده مهمة وكيله، بينما يتولى خال أحمد فتوح هذا الدور، في حين أن والد اللاعب بيزيرا هو وكيله، معتبرًا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل لافت في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار سليمان إلى أن أحمد فتوح تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية، مثل عدد من لاعبي الزمالك، لكنه أبدى استياءه من قيمة أحد العروض التي وصلت إلى نحو 700 ألف دولار.

وأكد أن الزمالك ينافس على بطولة إفريقية، وهناك إمكانية لتحقيق عوائد مالية كبيرة حال التتويج بالبطولة، وهو ما يجعل إدارة ملف اللاعبين وتجديد العقود أمرًا مهمًا بالنسبة للنادي.

وشدد سليمان على أن موقف الزمالك من فتوح يرتبط بمصلحة الفريق، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية التي يحتاج إليها خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار المفاوضات بشأن مستقبل اللاعب

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