اقترب من المشاركة.. عمرو ناصر يشارك في جزء من تدريبات الزمالك

شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

عمرو ناصر يقترب من المشاركة في المباريات



جاء ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما تماثل للشفاء من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.



وفي سياق متصل ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام زد، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض بعض الجمل الفنية، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.