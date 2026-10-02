الإصلاح والنهضة: منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لتطوير طريقة إدارة الحوار حول القضايا العامة

قال الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، إن منتدى مصر 2026 يطرح فرصة مهمة لتطوير طريقة إدارة الحوار حول القضايا العامة، خاصة مع فتح المجال أمام المواطنين والخبراء والقوى السياسية والمجتمعية لتقديم آرائهم ومقترحاتهم.

منتدى مصر 2026

وأوضح مصطفى أن السؤال الأهم في أي حوار عام هو: ماذا يحدث للمقترحات بعد انتهاء النقاش؟

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة: "لدينا اليوم فرصة لأن يقدم المنتدى إجابة عملية عن هذا السؤال. نحتاج إلى مسار واضح للمقترحات التي ستخرج من الجلسات: ما الذي يمكن تنفيذه؟ وما الذي يحتاج إلى قرار حكومي؟ وما الذي يتطلب تعديلا تشريعيا؟ ومن المسؤول عن متابعته؟".

وأشار مصطفى إلى أن وجود آلية معلنة لمتابعة المخرجات سيجعل المشاركة أكثر جدية، وسيتيح للمواطن الذي قدم فكرة أو مقترحا أن يعرف لاحقا أين وصل، بدلا من أن تنتهي علاقته به بانتهاء الجلسة.

جلسات منتدى مصر 2026

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن البرلمان والأحزاب يمكن أن يكون لهما دور مباشر بعد انتهاء المنتدى، خاصة في الملفات التي تحتاج إلى تشريعات أو أدوات رقابية أو نقاش أوسع داخل المؤسسات السياسية.

وتابع: "نجاح المنتدى لا يقاس بعدد الجلسات أو حجم المشاركة وحدهما. المعيار الأهم هو ما الذي سيتغير بعده. وإذا استطعنا بعد عدة أشهر أن نعرف بوضوح أي المقترحات تحول إلى قرار، وأيها أصبح سياسة أو تشريعا، وأيها ما زال قيد الدراسة، فسنكون قد أضفنا للحوار قيمة حقيقية يشعر بها المواطن."