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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما صور تكريم الإنسان في القرآن؟.. أستاذ بالأزهر يوضح

القرآن الكريم
القرآن الكريم
أحمد سعيد

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان تكريمًا عامًا يشمل جميع البشر، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن هذا التكريم أصل ثابت في الشريعة الإسلامية.

صور تكريم الإنسان في القرآن

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من مظاهر هذا التكريم أن الله سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وجعل الكون كله في خدمته، من الشمس والقمر والبحار والجبال، بما يعكس مكانة الإنسان عند خالقه.

وأضاف أن من صور التكريم أيضًا أن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض، منذ خلق سيدنا آدم عليه السلام، وهو ما يدل على علو شأنه ومسؤوليته في عمارة الكون وفق منهج الله.

وأشار إلى أن من أعظم مظاهر تكريم الإنسان أن الله منحه حرية الاختيار، فلم يجبره على طريق معين، بل بين له طريق الخير والشر، وترك له حرية السير في أي منهما، مستشهدًا بقوله تعالى: «وهديناه النجدين».

وأكد أن هذا التكريم الإلهي يضع على عاتق الإنسان مسؤولية كبيرة، وهي حسن استخدام هذه النعم والسير في طريق الصلاح، بما يحقق الغاية من خلقه ويعزز قيم الرحمة والعدل في المجتمع.

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر جامعة الأزهر صور تكريم الإنسان في القرآن القرآن

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