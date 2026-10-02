صحة بني سويف: تقديم 3914 خدمة مجانية في قافلة طبية بباروط

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات طبية، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1347 مريضًا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، في إطار حرص المديرية على توفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

كما تضمنت أعمال القافلة إجراء 44 تحليل دم و215 تحليل طفيليات، إلى جانب إجراء 150 حالة أشعة بالموجات فوق الصوتية، وتحويل حالة واحدة لإجراء التقارير الطبية اللازمة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحالة أخرى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وفقًا للحالة الطبية واحتياجاتها العلاجية.

وشملت القافلة كذلك تنفيذ ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ250 مواطنًا، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 3914 خدمة

وأشرف على تنفيذ القافلة فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات