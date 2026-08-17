فيراري لوتشي تباع بسعر 150 مليون ريال سعودي

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي، وتنتمي لوتشي لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وظهرت في مزاد RM Sotheby’s ضمن أسبوع مونتيري للسيارات .

سيارة فيراري لوتشي الجديدة

لا يرتبط السعر الضخم بأرقام الأداء وحدها، بل بالمكانة التاريخية للسيارة باعتبارها أول نسخة من أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار فيراري.

مواصفات فيراري لوتشي الجديدة

سيارة فيراري لوتشي الجديدة

تحمل سيارة فيراري لوتشي رقم شاسيه 0 مع لوحة خاصة داخل المقصورة تؤكد مكانتها كأول نسخة من أول موديل كهربائي إنتاجي في تاريخ الشركة الإيطالية، وتأتي لوتشي بخمسة مقاعد .

محرك فيراري لوتشي الجديدة

سيارة فيراري لوتشي الجديدة

تعتمد سيارة فيراري لوتشي الجديدة على منظومة دفع كهربائية تتكون من أربعة محركات، ويولد كل من المحركين الأماميين قوة 141 حصان، بينما تصل قوة كل محرك في الخلف إلى 476 حصان، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 1050 حصان، وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال مدة 2.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فيراري لوتشي الجديدة

سيارة فيراري لوتشي الجديدة

تباع سيارة فيراري لوتشي الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

أسس إنزو فيراري فريق السباقات الشهير قبل الانتقال لصناعة السيارات بشكل مستقل، وتوقفت خطط الإنتاج أثناء الحرب العالمية الثانية وتحول المصنع لدعم المجهود الحربي وإنتاج محركات الطائرات.

أطلقت السيارة التاريخية الأولى (125 S) بمحرك 12 سلندر قوي في عام 1947، وحققت الشركة انتصارات متتالية في حلبات السباق العالمية وسباقات الفورمولا 1 لتمويل تطوير سيارات الطرق الخارقة.

سيارة فيراري لوتشي الجديدة

وأصبحت شركة مساهمة عام 1960، ودخلت في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مجموعة فيات (Fiat) المالكة لنسبة كبيرة من أسهمها، وشهدت الشركة استقرار وتوسع عالمي واسع بعد وفاة المؤسس إنزو فيراري عام 1988.