سيارتك تتبع تحركاتك دون علمك.. كيف يحدث ذلك؟

كشفت وثائق رسمية سرية في ولاية أيوا الأمريكية عن تعليمات الصادرة لضباط الشرطة تقضي بالتكتم على استخدام كاميرات رادار “فلوك” المخصصة لقراءة لوحات السيارات تلقائيًّا (ALPR)، وعدم الإشارة إليها أمام السائقين أو تسجيلها في المحاضر الرسمية إلا في الحالات الضرورية.

تعليمات مشددة بتكتم الشرطة وإخفاء أدوات التتبع

أفاد تقرير شبكة "404 ميديا" (404 Media) بأن التوجيهات التنفيذية الصادرة لرجال الشرطة في مقاطعة وابيلو نصت صراحة على عدم إبلاغ ركاب السيارات المتوقفة بتتبعهم عبر رادارات "فلوك"، واستبدال ذلك بعبارات عامة مثل "استخدام الموارد المحلية".

وجاء في نص التوجيهات الرسمية الصادرة عام 2025 ضرورة التعامل مع البيانات الصادرة عن هذه الكاميرات بوصفها معلومات استخباراتية سرية، وتجنب ذكرها في المحاضر والتقارير الشرطية إلا في حال التساؤل المباشر من المحامين أو الجهات القضائية.

مبررات أمنية ومخاوف بشأن الخصوصية والشفافية

تطالب المنظمات الحقوقية بزيادة الشفافية بشأن انتشار شبكات التتبع التي تعتمد عليها آلاف المدن الأمريكية، محذرة من غياب الرقابة العامة وتجميع بيانات تحركات المواطنين دون علمهم.

وفي المقابل، أشار مكتب الشريف في المقاطعة إلى أن الهدف من السرية هو حماية أساليب التحري والحد من عمليات التخريب، موضحًا أن تعرض 4 كاميرات لإطلاق نار وإتلاف مباشر عقب الكشف عن مواقعها يهدد قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب السيارات المسروقة والبحث عن المفقودين.