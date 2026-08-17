تختار إيه.. لينك كو 02 إم جيلي اي اكس 5 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لينك كو 02 و جيلي اي اكس 5 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيلي اي اكس 5 موديل 2026

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

زودت سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي اي اكس 5 موديل 2026

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

تنتج سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 218 كم/ساعة، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي اي اكس 5 موديل 2026

جيلي اي اكس 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 419 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي اي اكس 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 569 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ لينك كو 02 موديل 2026

لينك كو 02 موديل 2026

تحتوي سيارة لينك كو 02 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لينك كو 02 موديل 2026

لينك كو 02 موديل 2026

سعة بطارية سيارة لينك كو 02 موديل 2026 تصل إلي 66 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 323 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وبها قوة 272 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لينك كو 02 موديل 2026

لينك كو 02 موديل 2026

يصل سعر سيارة لينك كو 02 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 650 ألف جنيه .