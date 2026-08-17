بي ام دبليو اى اكس 2 اتوماتيك 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري، الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027، وتنتمي اى اكس 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 قوة 204 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 66.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 478 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

ويوجد بـ بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 أيضا، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه .