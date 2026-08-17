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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة

جوردن موراي S1
جوردن موراي S1
صبري طلبه

جاءت جوردن موراي S1 إلى أسبوع مونتيري للسيارات لتكون إضافة قوية إلى قائمة الطرازات الخارقة، حيث كشفت جوردن موراي سبيشال فيكلز عن السيارة خلال فعالية ذا كويل، مقدمة نسخة موجهة للطرق من S1 LM، لكن بتعديلات هندسية وتصميمية واسعة جعلتها أكثر ملاءمة للرحلات والقيادة على الطرق العامة.

تصميم جوردن موراي S1

تعتمد S1 على شاسيه أحادي مصنوع من ألياف الكربون، وهو عنصر أساسي في فلسفة جوردن موراي الهندسية التي تنظر إلى خفض الوزن باعتباره وسيلة لتحسين الاستجابة والتوازن، وليس مجرد رقم تسعى السيارة إلى تحقيقه.

جوردن موراي S1

محرك جوردن موراي S1

يوجد محرك V12 سعة 4.2 لتر بالناحية الخلفية، ويعمل من دون شحن توربيني بينما جرى تطويره بالتعاون مع كوزوورث خصيصًا للسيارة، ويولد المحرك 681 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ نحو 500 نيوتن متر، بينما يصل نطاق دورانه إلى 12,100 دورة في الدقيقة. وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع إرسال القوة إلى العجلات الخلفية.

جوردن موراي S1 بعدد 64 نسخة فقط

تضع جوردن موراي سقف إنتاج S1 عند 64 سيارة حول العالم، وهو عدد محدود للغاية يعكس طبيعة المشروع، وتشير الشركة إلى أن الطلب القوي ساهم في رفع العدد المخطط له مقارنة بالتصور الأولي، إلا أن السيارة ستظل حاضرة بأعداد قليلة جدًا على الطرق.

جوردن موراي S1

ورغم الكشف عن المحرك وقوته ونظام نقل الحركة، لم تقدم جوردن موراي حتى الآن جميع أرقام الأداء النهائية الخاصة بالسيارة  S1، بما في ذلك الوزن النهائي وأرقام التسارع والسرعة القصوى، كما لم تكشف الشركة عن السعر الرسمي للسيارة، لذلك تظل الأرقام المتاحة حتى الآن مرتبطة بالمنظومة الهندسية نفسها أكثر من نتائج الأداء النهائية.

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