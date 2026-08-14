أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية وش السلندر.. الكشف عن ليب موتور A05 الكهربائية وأسعارها عالميا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



المواصفات الكاملة لسيارة لكزس LC 2026 الجديدة.. وكم يبلغ سعرها؟

تعزز علامة لكزس من تواجدها في السوق العالمية مع موديلات 2026، وتبقى LC واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي للفئة الرياضية، حيث ركزت لكزس على تقديم الأداء الفاخرة مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

كاديلاك تقدم XT5 PHEV الجديدة عالميا.. بنظام هجين

تعود جذور كاديلاك إلى عام 1902، عندما تأسست العلامة في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، قبل أن تتحول على مدار العقود التالية إلى واحدة من الأسماء المعروفة في قطاع السيارات الفاخرة.

7 خطوات لحماية "وش السلندر".. أهم النصائح لقائدي السيارات

يعد جوان وش السلندر من الأجزاء الأساسية في محرك السيارة، إذ يرتبط مباشرة بعملية احتراق الوقود وحركة المحرك، كما يتأثر بصورة كبيرة بدرجات الحرارة المرتفعة.

الكشف عن ليب موتور A05 الكهربائية وهذه أسعارها عالميا

كشفت شركة ليب موتور في السوق الصينية عن سيارتها الكهربائية A05، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، وتجمع السيارة بين منظومات دفع كهربائية مختلفة السعة والأداء، إلى جانب مجموعة من التقنيات والتجهيزات.

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

ارتبط اسم بوجاتي على مدار تاريخها بتطوير سيارات ذات طابع رياضي وأداء مرتفع، ونجحت العلامة الفرنسية في تقديم مجموعة من الطرازات التي أصبحت جزءًا من تاريخ صناعة السيارات الخارقة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة بوجاتي DIVO، التي جاءت ضمن السيارات ذات الإنتاج المحدود.