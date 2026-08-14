قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة
أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي
سعر عيار 21 في الآن
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على البلطيق
خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر
محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب غرب إيران
موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026
سعر الذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية وش السلندر.. الكشف عن ليب موتور A05 الكهربائية وأسعارها عالميا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


المواصفات الكاملة لسيارة لكزس LC 2026 الجديدة.. وكم يبلغ سعرها؟
تعزز علامة لكزس من تواجدها في السوق العالمية مع موديلات 2026، وتبقى LC واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي للفئة الرياضية، حيث ركزت لكزس على تقديم الأداء الفاخرة مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

كاديلاك تقدم XT5 PHEV الجديدة عالميا.. بنظام هجين
تعود جذور كاديلاك إلى عام 1902، عندما تأسست العلامة في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، قبل أن تتحول على مدار العقود التالية إلى واحدة من الأسماء المعروفة في قطاع السيارات الفاخرة.

7 خطوات لحماية "وش السلندر".. أهم النصائح لقائدي السيارات
يعد جوان وش السلندر من الأجزاء الأساسية في محرك السيارة، إذ يرتبط مباشرة بعملية احتراق الوقود وحركة المحرك، كما يتأثر بصورة كبيرة بدرجات الحرارة المرتفعة.

الكشف عن ليب موتور A05 الكهربائية وهذه أسعارها عالميا
كشفت شركة ليب موتور في السوق الصينية عن سيارتها الكهربائية A05، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، وتجمع السيارة بين منظومات دفع كهربائية مختلفة السعة والأداء، إلى جانب مجموعة من التقنيات والتجهيزات.

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور
ارتبط اسم بوجاتي على مدار تاريخها بتطوير سيارات ذات طابع رياضي وأداء مرتفع، ونجحت العلامة الفرنسية في تقديم مجموعة من الطرازات التي أصبحت جزءًا من تاريخ صناعة السيارات الخارقة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة بوجاتي DIVO، التي جاءت ضمن السيارات ذات الإنتاج المحدود.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي أعضاء النواب والشيوخ.. والنائب يشارك بورشة عمل تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

جهود متنوعة

أخبار أسوان| حملات بيطرية وقوافل طبية.. ورش تدريبية وجهود مكثفة للنظافة العامة

افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للأدوات المدرسية بتخفيضات 30% في بورسعيد

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في بورسعيد

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد