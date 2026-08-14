فيديوهات بملابس خادشة.. حبس صانعة محتوى شهيرة بالإسكندرية| تفاصيل

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات بث خادشة للحياء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس القبض على المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتيها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

المتهمة لها معلومات جنائية

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتيها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.