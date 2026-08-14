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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الفيدرالية الروسية تحتجز امرأة في سيفاستوبول للاشتباه في تفجير مبنى عسكري

روسيا
روسيا
محمود نوفل

 
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية احتجاز امرأة في سيفاستوبول للاشتباه في تفجيرها مبنى عسكريا روسيا ووجهت إليها تهمة الضلوع في هجوم إرهابي.

وكانت قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير  553 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

وفي بيان لها ؛ قالت الدفاع الروسية أن نيران قواتها استهدفت كذلك محطة سكة حديد ميناء إسماعيل المستخدمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

كما أشارت الوزارة الروسية إلى أنه تم أيضا استهداف سفينتين في مياه البحر الأسود كانتا تستخدمان لمرافقة سفن الشحن الجاف المحملة بالأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى موانئ أوكرانيا.

وكانت  وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق ؛  استهدفت مركز قيادة للبحرية الأوكرانية في ميناء ريني خلال ساعات الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية ومنشآت تُستخدم لتفريغ شحنات عسكرية في ميناء إسماعيل.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 362 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

روسيا الدفاع الجوي الروسي هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ميناء إسماعيل القوات الأوكرانية

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