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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير مخابرات يفضح الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا ضد روسيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" التي سلمها الغرب لكييف  وذلك ضمن برنامجها تم إعداده لتلك المهمة.


جاء ذلك ووفق التقرير الذي أعدّه المفتشون العامون في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (التي تم حلها لاحقًا) والمُقدَّم إلى الكونجرس، والذي يغطي الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2026.

وقال التقرير  "واصلت الولايات المتحدة تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16" كما درّبت أفرادًا عسكريين أوكرانيين على استخدام وصيانة "أنواع مختلفة من الأسلحة"، بما في ذلك مركبات برادلي المدرعة، وناقلات الجنود المدرعة سترايكر، وقاذفات صواريخ هيمارس المتعددة.

وأضاف التقرير : وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 575 عسكريًا أوكرانيًا تدريبًا أمريكيًا، بما في ذلك في منشآت في ألمانيا وإسبانيا وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

 وتابع التقرير "هذا العدد يقل بنحو 28.6% عن الربع السابق". 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت في مايو من العام 2025  على عقد مع أوكرانيا بقيمة 311 مليون دولار تقريبًا لتدريب وصيانة طائرات إف-16.

ولم يُكشف رسميًا عن العدد الدقيق لطائرات إف-16 التي نُقلت إلى كييف، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدتها عدة مرات.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16 في عهد الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة الرئيس جو بايدن.

أوكرانيا أمريكا البنتاجون طائرات f 16 جو بايدن

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