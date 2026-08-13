أوكرانيا تقدم عرضا إلى روسيا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود

أفادت وكالة رويترز عن مصادر، أن أوكرانيا قدمت عرضا إلى روسيا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز قيادة للبحرية الأوكرانية في ميناء ريني خلال ساعات الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية ومنشآت تُستخدم لتفريغ شحنات عسكرية في ميناء إسماعيل.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 362 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.