التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة.. تأخير الساعة 60 دقيقة

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي وتغيير الساعة خلال فترات محددة من العام.



ويحظى موعد العودة إلى التوقيت الشتوي باهتمام واسع، نظرًا لتأثير تغيير الساعة على مواعيد العمل والدراسة والسفر ووسائل النقل والخدمات المختلفة.

ويحرص المواطنون على معرفة الموعد الرسمي لتأخير الساعة، خاصة أن بعض الهواتف والأجهزة الإلكترونية تقوم بتحديث التوقيت تلقائيًا، بينما تحتاج ساعات وأجهزة أخرى إلى ضبط يدوي كما يمثل معرفة الموعد مسبقًا أهمية لتجنب أي ارتباك في مواعيد الرحلات والاجتماعات والالتزامات اليومية.





موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من أول دقيقة من يوم الجمعة، وتحديدًا الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند وصول الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي انتهاء التوقيت الصيفي 2026 تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من ساعات النهار.

ويعني ذلك أن المواطنين سيكونون أمام تغيير مباشر في توقيت الساعة خلال الانتقال من النظام الصيفي إلى النظام الشتوي، وهو ما يستوجب الانتباه إلى المواعيد المحددة لتغيير الوقت، خصوصًا بالنسبة للأشخاص المرتبطين بسفر أو عمل أو دراسة في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

كيف يتم تغيير الساعة بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

مع اقتراب موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، يجب على المواطنين التأكد من ضبط جميع الساعات والأجهزة، خاصة الأجهزة التي لا تقوم بتحديث التوقيت تلقائيًا.

وتتم عملية تغيير الساعة من خلال تأخيرها 60 دقيقة عند الساعة 12:00 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11:00 مساءً، وبذلك يعود التوقيت الرسمي إلى النظام الشتوي.

ومن أبرز الخطوات التي ينبغي الانتباه إليها عند تغيير الساعة:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا في الهواتف الذكية.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

مراجعة توقيت ساعات السيارات.

ضبط الأجهزة المنزلية والإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت.

مراجعة جميع المواعيد المهمة قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي ارتباك.

وتساعد هذه الخطوات على ضمان توافق جميع الأجهزة والساعات مع التوقيت الرسمي الجديد، خاصة أن وجود اختلاف ساعة واحدة في بعض الأجهزة قد يؤدي إلى التأخر عن مواعيد مهمة أو حدوث ارتباك في السفر والعمل والدراسة.



قانون التوقيت الصيفي

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 قواعد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر بصورة سنوية، حيث نص على تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ثم يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي.

ويستمر العمل بهذه المواعيد سنويًا ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير قواعد تطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي.

ويهدف تطبيق نظام تغيير الساعة إلى تحقيق استفادة أفضل من ساعات النهار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وفق الإطار القانوني المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في مصر.

وبموجب الجدول الزمني المعلن، فإن موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 يأتي بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي بدأت خلال شهر أبريل واستمرت حتى نهاية شهر أكتوبر.

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر عام 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل بالتوقيت الجديد طوال أشهر الربيع والصيف.

ومن المقرر أن يستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، قبل انتهاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.

وبذلك يمتد العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة المحددة قانونًا، ثم تعود الساعة إلى وضعها السابق من خلال تأخيرها 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي.

ويتيح تحديد مواعيد الانتقال بين التوقيتين بشكل مسبق للمواطنين والمؤسسات الاستعداد لتغيير الساعة وتحديث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

يأتي تطبيق تغيير الساعة مع بداية يوم الجمعة لاعتبارات تنظيمية، خاصة أن الجمعة تمثل عطلة أسبوعية في معظم الجهات والمؤسسات، ما يمنح المواطنين والجهات المختلفة فرصة لضبط أنظمتها ومواعيدها قبل بدء أسبوع العمل.

ومن أبرز أسباب اختيار هذا التوقيت:

تقليل الارتباك في مواعيد العمل والدراسة.

منح المؤسسات وقتًا لتحديث الأنظمة الإلكترونية.

إتاحة فرصة للمواطنين لضبط الساعات والأجهزة.

الحد من تأثير تغيير الساعة على الخدمات الحكومية.

ضمان انتقال أكثر سلاسة بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

وتسهم هذه الإجراءات في الحد من الآثار التنظيمية الناتجة عن تغيير الساعة، خصوصًا بالنسبة للجهات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية أو جداول زمنية دقيقة.

ما الذي يتغير بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

بعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، تتغير مواعيد شروق الشمس وغروبها وفق التوقيت الرسمي الجديد.



ومن أبرز التغييرات المتوقعة:

شروق الشمس في وقت أبكر مقارنة بالتوقيت الصيفي.

غروب الشمس في وقت أبكر.

تحديث مواعيد بعض الرحلات الجوية والقطارات.

تعديل جداول الحافلات ووسائل النقل المختلفة.

تحديث توقيت بعض الخدمات الإلكترونية.

مراجعة مواعيد الاجتماعات والفعاليات الرسمية.

وتقوم الهواتف الذكية الحديثة عادةً بتحديث التوقيت تلقائيًا عند تفعيل خاصية التاريخ والوقت التلقائي، بينما تحتاج بعض الساعات والأجهزة الأخرى إلى ضبط يدوي.

ولهذا يفضل التأكد من إعدادات الأجهزة قبل الانتقال إلى التوقيت الجديد، وعدم الاعتماد على التحديث التلقائي في جميع الأجهزة، خصوصًا ساعات الحائط والسيارات وبعض الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

هل تتغير ساعات العمل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

لا يعني انتهاء التوقيت الصيفي تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر الأمر على تعديل الساعة وفق التوقيت الشتوي الجديد.

وبالتالي تبدأ وتنتهي الأنشطة اليومية وفق الساعة الجديدة، بينما تظل ساعات العمل الرسمية كما هي ما لم تصدر جهة العمل أو الجهة المختصة قرارًا تنظيميًا مختلفًا.

كما ينصح بمراجعة مواعيد الجهات الحكومية والمصرفية ووسائل النقل والخدمات المختلفة بعد تطبيق التوقيت الشتوي للتأكد من الالتزام بالمواعيد المعلنة.

وتظل أهمية موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 مرتبطة بشكل أساسي بتغيير الساعة نفسها، وليس بتقليص عدد ساعات العمل أو تعديل عدد ساعات اليوم، إذ إن الانتقال بين التوقيتين هو تعديل في التوقيت الرسمي وليس تغييرًا في عدد ساعات النشاط اليومي.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي، يمكن للمواطنين اتباع عدد من الخطوات لتجنب أي أخطاء في المواعيد، خاصة في ليلة الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ومن أبرز النصائح:

ضبط الساعات قبل النوم مساء الخميس.

مراجعة مواعيد السفر والرحلات.

تحديث المنبهات على الهواتف الذكية.

التأكد من ضبط الأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة صباح الجمعة.

التأكد من تفعيل التحديث التلقائي للوقت في الهواتف والأجهزة الداعمة لهذه الخاصية.



كما يفضل مراجعة المواعيد المهمة المرتبطة بالسفر أو الاجتماعات أو الخدمات التي لها مواعيد محددة، للتأكد من أنها متوافقة مع التوقيت الرسمي بعد تأخير الساعة.

وبذلك، فإن الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في مصر يتم وفق موعد محدد قانونًا، حيث تنتهي فترة التوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وتبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويظل موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 من المواعيد التي تحظى بمتابعة واسعة مع اقتراب نهاية أكتوبر، خاصة مع ارتباط تغيير الساعة بالعديد من تفاصيل الحياة اليومية، بداية من مواعيد العمل والدراسة، وصولًا إلى الرحلات ووسائل النقل والأجهزة الإلكترونية.