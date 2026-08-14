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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي أعضاء النواب والشيوخ.. والنائب يشارك بورشة عمل تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: لبحث مطالب المواطنين.. محافظ الوادي الجديد تلتقي  أعضاء "النواب والشيوخ

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من اللقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة؛ لبحث عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

استعرض اللقاء عددا من الملفات، وناقشت المحافظ مع النواب عددًا من الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين بمختلف المراكز، موجهةً بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء على أهمية التكامل واستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كحلقة وصل أساسية لمتابعة احتياجات المواطنين، وتلبية تطلعاتهم لتوفير أفضل مستوى من الخدمات، مشيرةً إلى أن الجهاز التنفيذي يسعى لتذليل كافة العقبات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض المحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد يشارك بورشة عمل تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بمحافظة أسوان؛ لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتفعيل اللوائح المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، بمشاركة عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين بمحافظات جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة ومشروع الدعم الفني.

وتناولت ورشة العمل استعراض جهود تطوير الهياكل التنظيمية لمستويات الإدارة المحلية، ورفع كفاءة نظم العمل، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، إلى جانب بحث آليات حصر وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتأتي المشاركة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.

ضبط 5.3 طن من الأسمدة والزيوت مجهولة المصدر قبل تداولها بالمخالفة للقانون بمركز بلاط

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق و منافذ تداول السلع والمنتجات، والتصدي لكافة صور الإتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو مجهولة المصدر...

تمكنت إحدى الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز بلاط من ضبط سيارة نصف نقل بطريق تنيدة/ منفلوط ، محملة بكميات من الأسمدة الزراعية والزيوت مجهولة المصدر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3.5 طن من أسمدة اليوريا المهربة، بإجمالي 80 شيكارة، إلى جانب 1.8 طن من زيوت «موبيل» مجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لحيازة ونقل وتداول هذه المنتجات، حيث تم التحفظ على السيارة والمضبوطات؛ وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية.

وتؤكد المحافظة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف المراكز ؛ لضبط حركة تداول السلع، والتأكد من سلامة ومشروعية مصادر المنتجات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو مخالفة القواعد المنظمة للتداول والحيازة.

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