قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
كوريا الشمالية تهدد بالنووي.. بيونج يانج تتوعد واشنطن وسيول بـ"ردع جديد"
قرار خطير في واشنطن.. البنتاجون يراجع الاستراتيجية النووية الأمريكية
متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا
مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو
أقل سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| حملات بيطرية وقوافل طبية.. ورش تدريبية وجهود مكثفة للنظافة العامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 13/8/2026 أحداث متنوعة .

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان، بقيادة المهندس مايكل ألفي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد سعيد، وكيل الوزارة، ومديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور جمعة مكي، وجهاز حماية المستهلك، جهودهم المكثفة من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط 380 كجم لحوم ودواجن و80 لتر زيت غير صالح للاستخدام خلال حملات بأسوان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان  ورشة تدريبية بعنوان " تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية " بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة، بمشاركة عدد من الكوادر النسائية من الجهات الحكومية الجارى تأهيلهن لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية، إلى جانب خريجات الجامعات والشباب وذوى الإعاقة .

فى أسوان .. انطلاق ورشة تدريبية لتمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد جهودها فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية من خلال القوافل الطبية التى تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الصحية .

تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو في أسوان.. صور

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها المكثفة لتحصين الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

تحصين 15 كلبًا حرًا بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو لمكافحة السعار

جهود متنوعة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضارى تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى الإنارة بنصر النوبة في أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات، وخاصة داخل الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، لخلق بيئة نظيفة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للتحرك بسهولة ويسر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فى أسوان.. تكثيف حملات رفع الإشغالات والتحفظ على 39 مضبوطا و15 شخصا من الجنسيات غير المصرية

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق داود بحضور فعاليات الجلسة التشاورية المجتمعية الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع متكامل لجمع ونقل وتداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة، والتخلص النهائى منها فى مصانع إعادة التدوير أو مواقع التخلص النهائى المعتمدة، والمقدم من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بأسوان، وذلك بحضور الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين وممثلى الجهات المعنية .

نائب محافظ أسوان يشارك في الجلسة التشاورية لبحث الآثار البيئية لمشروع متكامل لإدارة المخلفات

 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

البن

خبير قهوة: البن منزوع الكافيين لا يخلو منه 100%

الطب

الصين والهند واليابان.. مدرب طاقة يوضح حدود الطب التقليدي أمام الاختبار العلمي

الروشتة

طبيب: يجب وضوح الروشتة وكتابة الجرعات دون التباس

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد