أخبار أسوان| حملات بيطرية وقوافل طبية.. ورش تدريبية وجهود مكثفة للنظافة العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 13/8/2026 أحداث متنوعة .

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان، بقيادة المهندس مايكل ألفي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد سعيد، وكيل الوزارة، ومديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور جمعة مكي، وجهاز حماية المستهلك، جهودهم المكثفة من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط 380 كجم لحوم ودواجن و80 لتر زيت غير صالح للاستخدام خلال حملات بأسوان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ورشة تدريبية بعنوان " تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية " بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة، بمشاركة عدد من الكوادر النسائية من الجهات الحكومية الجارى تأهيلهن لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية، إلى جانب خريجات الجامعات والشباب وذوى الإعاقة .

فى أسوان .. انطلاق ورشة تدريبية لتمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد جهودها فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية من خلال القوافل الطبية التى تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الصحية .

تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو في أسوان.. صور

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها المكثفة لتحصين الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

تحصين 15 كلبًا حرًا بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو لمكافحة السعار

جهود متنوعة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضارى تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى الإنارة بنصر النوبة في أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات، وخاصة داخل الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، لخلق بيئة نظيفة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للتحرك بسهولة ويسر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فى أسوان.. تكثيف حملات رفع الإشغالات والتحفظ على 39 مضبوطا و15 شخصا من الجنسيات غير المصرية

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق داود بحضور فعاليات الجلسة التشاورية المجتمعية الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع متكامل لجمع ونقل وتداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة، والتخلص النهائى منها فى مصانع إعادة التدوير أو مواقع التخلص النهائى المعتمدة، والمقدم من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بأسوان، وذلك بحضور الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين وممثلى الجهات المعنية .

نائب محافظ أسوان يشارك في الجلسة التشاورية لبحث الآثار البيئية لمشروع متكامل لإدارة المخلفات