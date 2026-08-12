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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 380 كجم لحوم ودواجن و80 لتر زيت غير صالح للاستخدام خلال حملات بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان، بقيادة المهندس مايكل ألفي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد سعيد، وكيل الوزارة، ومديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور جمعة مكي، وجهاز حماية المستهلك، جهودهم المكثفة من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك، في ضوء خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتشديد الرقابة على تداول السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ  أسوان.


تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق

تم تنفيذ الحملات الرقابية لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرق التخزين والعرض السليمة، فضلًا عن مراجعة الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من تطبيق الممارسات الصحية السليمة.
 

ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

وأسفرت جهود الحملات التي تم تنفيذها بمدن أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو عن المرور على 429 منشأة غذائية، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية بإجمالي 380 كجم من اللحوم والدواجن والمصنعات، و80 لتر زيت طعام مستعمل غير صالح للاستخدام أيضًا، وتم تحرير 26 محضرًا لضبط أغذية ونقص اشتراطات سلامة الغذاء، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

المرور على المنشآت السياحية والمطاحن ومصانع تصنيع اللحوم

وتم المرور على 15 منشأة سياحية عبارة عن عائمات سياحية وفنادق ثابتة ومطاعم، فضلًا عن المرور والتفتيش على المطاحن ومصانع تصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية وفروع السلاسل التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من تطبيق وتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء.
 

التوصية بغلق منشآت غذائية

تم التوصية بغلق منشآت غذائية لعدم توفير اشتراطات سلامة الغذاء، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتواصل الجهات الرقابية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث أسفرت حملات فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى الرقابة الغذائية بالمحافظة.
 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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