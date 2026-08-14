محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن مصر والعالم يتجهان بخطوات كبيرة نحو التحول الرقمي في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا التحول أصبح أمراً ضرورياً، خاصة مع العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن بعض المستشفيات تطبق بالفعل نظاماً إلكترونياً متكاملاً، بحيث يدخل الطبيب على رقم الـID الخاص بالمريض للاطلاع على تحاليله وروشتاته دون الحاجة إلى حصول المريض على أوراق وتحملها معه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المواطن من أبسط حقوقه أن يحصل على روشتة واضحة ومكتوبة بتعليمات مفهومة، مشدداً على أن المطالبة ليست بالمستحيل، وإنما تأتي في إطار مسار التحول الرقمي.

وتابع، أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ممارسة جميع المهن الطبية، وهي المنوط بها إصدار قرار ملزم بكتابة الدواء مطبوعاً وبالاسم العلمي، موضحاً أن نقابة الصيادلة طالبت بأن يُكتب الدواء بالاسم العلمي، على أن يبدأ ذلك بمجموعة المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن أزمة الخط غير الواضح في الروشتات الطبية «أزمة أزلية»، ولا يتم الحديث عنها بصورة واسعة إلا عندما تقع مشكلة كبيرة، مستشهداً بما حدث خلال اليومين الماضيين في واقعة دوائي «الأسيتيل سيستاين» و«الريسبيريدون»، والتي تعرضت خلالها طفلة لمشكلة صحية، قبل أن تخرج من المستشفى وتتحسن حالتها.

وشدد على أن الصيدلي هو «آخر واحد في المنظومة قدام الجمهور» و«خط الدفاع الأول»، وأنه يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة إذا حدثت مشكلة.

وأوضح رمزي أن الطبيب قد يقول إنه لم يقصد الدواء أو التركيز الذي صُرف بالفعل، خصوصاً عندما تكون الوصفة غير واضحة، مؤكداً أن الاتجاه إلى الوصفات المطبوعة والإلكترونية يمكن أن ينهي هذه الإشكالات. وقال إن أي مقدم خدمة طبية يكتب وصفة غير واضحة، في حال كان ذلك مرتبطاً باتفاق مع صيدلية أو شركة، يكون «محرضاً على جريمة» إذا ارتكب الصيدلي جريمة، مشدداً على إدانة أي صيدلي يعمل في «ديل» مع طبيب.