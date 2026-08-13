نواب: ميكنة التأمين الصحي الشامل تعزز جودة الخدمات وتدعم التحول الرقمي

أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وميكنة المنشآت الطبية يمثلان خطوة محورية نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات والملفات الطبية.

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والبيانات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير جودة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المواطنين داخل المنشآت الصحية

وأوضح العطار، في تصريحات خاصة، أن ربط المنشآت الصحية بشبكات الألياف الضوئية وتوفير التطبيقات والمنظومات الرقمية يسهم في تسريع الحصول على الخدمات، وتحسين إدارة الملفات الطبية، وتقليل الإجراءات الورقية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ميكنة المستشفيات والمعامل وأقسام الأشعة

وأشار إلى أن ميكنة المستشفيات والمعامل وأقسام الأشعة والوحدات والمراكز الصحية تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية استكمال عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التكنولوجية وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الحديثة لضمان الاستفادة القصوى منها.

وشدد عضو لجنة الصحة على ضرورة استمرار العمل على تطوير الملف الطبي الإلكتروني للمواطن وربط البيانات الصحية بصورة آمنة ومتكاملة، بما يسهل متابعة الحالة الصحية للمريض ويحسن مستوى التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمة، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة مباشرة لتقديم خدمة صحية أسرع وأكثر دقة وجودة.

أكدت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق معايير جودة موحدة.

وقالت فؤاد في تصريحات خاصة إن الأرقام المعلنة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس حجم التوسع في تقديم الخدمات، خاصة مع تسجيل ملايين المواطنين وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة علاجية وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية خلال المرحلة الأولى، وهو ما يؤكد أهمية استمرار تطوير المنظومة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

نجاح التأمين الصحي الشامل

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن نجاح التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المنشآت والخدمات، وإنما يتطلب الحفاظ على جودة الرعاية الطبية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية المؤهلة، وضمان توافر المستلزمات والأدوية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

استكمال مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل

وشددت على أهمية استكمال مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وفق جداول زمنية واضحة، مع الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن بناء منظومة صحية مستدامة يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.