قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الخزانة إلى التعويضات.. مطالب برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

تتجه أزمة تأخر صرف بعض المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة إلى مزيد من التصعيد تحت قبة البرلمان، مع تحرك عدد من النواب للضغط من أجل حل عاجل ونهائي لمشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية، في ظل شكاوى مواطنين من استمرار تأخر مستحقاتهم لفترات طويلة. 

وطالب النواب بألا يتحول العطل التقني إلى عبء يتحمله أصحاب المعاشات، داعين إلى صرف الأموال المستحقة فورًا، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار الأزمة، مع وضع آليات تضمن عدم تكرارها مستقبلًا.

بشاري: صرف المستحقات من خزانة الدولة فورًا


تقدم النائب عبدالرحمن بشاري بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار أزمة تأخر صرف معاشات ومستحقات بعض المواطنين، خاصة المستحقين الجدد.

وأوضح أن شكاوى المواطنين تشير إلى تأخر مستحقات بعض الحالات لمدة وصلت إلى 6 و8 أشهر، مؤكدًا أن المعاش حق أصيل وليس منحة، ولا يجوز أن ينتظر المواطن شهورًا للحصول عليه بسبب عطل في منظومة إلكترونية.

وطالب بشاري بصرف المعاشات والمستحقات المتأخرة من خزانة الدولة بشكل مؤقت لحين حل أزمة المنظومة، إلى جانب صرف فوائد أو تعويضات عن فترات التأخير، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي أدت إلى استمرار الأزمة.

كما دعا إلى إعلان أعداد المتضررين وإجمالي المستحقات المتأخرة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء جميع الحالات، مع توفير ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

بثينة أبو زيد: ماذا عن تعويضات المتضررين؟


وفي السياق ذاته، تلتقي النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، مع نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لبحث تداعيات أزمة منظومة الـCRM وتأخر صرف بعض المعاشات والمستحقات.

وتسعى النائبة للوقوف على أسباب استمرار الأعطال، خاصة في ظل تأكيدات سابقة بشأن إنهاء الأزمة، إلى جانب بحث موقف الحالات التي لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن.

كما تبحث تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومدى إمكانية صرف التعويضات للمواطنين المتضررين بصورة تلقائية، فضلًا عن حصر الحالات المستحقة وموعد بدء صرف التعويضات.

وتشمل المناقشات كذلك موقف التأمين الصحي للمتضررين، والتأكد من عدم حرمان أي صاحب معاش من العلاج بسبب عدم ظهور استحقاقه على النظام الإلكتروني خلال فترة تعطل المنظومة.

بلتاجي: المواطن لا يتحمل ثمن العطل


وأعلن النائب محمد بلتاجي عزمه التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات وتعطل مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة.

وأكد أن المواطن لا يعنيه سبب العطل بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في موعده، مشددًا على أن التحول الرقمي يجب أن يسهل الخدمات لا أن يتحول إلى سبب لتعطيلها.

وطالب بلتاجي الحكومة بالكشف عن حجم الأعطال وعدد المواطنين المتضررين، وأسباب استمرار الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها والموعد النهائي لاستقرار المنظومة.

كما دعا إلى وضع نظام بديل يضمن استمرار صرف المستحقات وعدم توقف مصالح المواطنين خلال مراحل تحديث الأنظمة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للحالات المتضررة وأصحاب المعاشات وكبار السن.

المعاشات مستحقات نهاية الخدمة البرلمان نهاية الخدمة منظومة التأمينات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

أشرف داري

هل يستمر أشرف داري مع الأهلي الموسم الجديد؟.. فرج عامر يكشف مفاجأة

أشرف داري

الأهلي يغلق باب التعاقد مع جيمس إيتو ويحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

لويس إنريكي

لويس إنريكي: الفوز بالسوبر الأوروبي لم يكن سهلًا.. وطموحنا حصد كل الألقاب

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد