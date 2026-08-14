زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، منطقة غرب إيران، وفق البيانات الأولية الصادرة عن الجهات المختصة برصد الزلازل.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق نحو 14 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وحدد مركزه عند الإحداثيات 32.586 درجة شمالًا و48.152 درجة شرقًا.

ويقع مركز الزلزال على بُعد نحو 102 كيلومتر جنوب مدينة خرم آباد، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 329 ألف نسمة، ونحو 44 كيلومترًا شمال-شمال غربي مدينة شوش، التي يقطنها نحو 52.2 ألف نسمة.

ولم ترد، حتى الآن، أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.