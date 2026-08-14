نائب ترامب: خفض أسعار الطاقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي أولوية واشنطن

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الأولوية الأولى لإدارة دونالد ترامب هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والغاز للأمريكيين، فيما يأتي منع إيران من امتلاك سلاح نووي في المرتبة الثانية.

وأوضح فانس أن واشنطن تستخدم أدوات الضغط الاقتصادي بصورة استراتيجية على طهران، مع السعي لضمان استمرار تدفق النفط والغاز من دول الخليج عبر الأسواق العالمية واستقرار أسعار الطاقة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن بلاده ستفرض إجراءات غير مسبوقة ضد إيران، تشمل تشديد عزلتها الاقتصادية والقيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها، تصل إلى 100% على الأنواع الحساسة للأمن القومي، في خطوة تستهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الأجانب.

وفي سياق آخر، وجه ترامب البحرية الأمريكية بالعودة إلى استخدام المنجنيقات البخارية لإطلاق الطائرات من حاملات الطائرات بدلًا من النظام الكهرومغناطيسي، في خطوة قد تكلف مليارات الدولارات.