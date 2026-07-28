موعد التوقيت الشتوي 2026 وتغيير الساعة رسميا

يترقب الجميع موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر والمعمول به حالياً منذ أبريل الماضي، حيث نشهد تغيير الساعة مرتين بالعام، وذلك مع التوقيت الشتوي2026 المرتقب خلال الأشهر المقبلة، لذا يبحث المواطنون باستمرار عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي وموعد تغيير الساعة رسمياً.

سبب التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض استخدام الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.





نهاية التوقيت الصيفي في مصر

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقًا للقانون، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول يوم الجمعة التالي، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد التوقيت الشتوي2026

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة.

وعندما تشير الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس، وهو الإجراء الذي يمثل بداية تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا التغيير تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار.

تأخير الساعة 60 دقيقة

يتزايد بحث المصريين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 في مصر والعودة إلى التوقيت الشتوي، لمعرفة توقيت تأخير الساعة والإجراءات اللازمة لضبط الهواتف والأجهزة.

ومع بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026 يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، فعندما تشير الساعة إلى 12:00 بعد منتصف الليل، يتم إرجاعها إلى 11:00 مساءً، ليحصل المواطنون على ساعة إضافية خلال الليل، وهي الآلية المعتمدة رسميًا عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي.

سر تغيير الساعة يوم الجمعة

كما جرى اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت، باعتباره عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، بما يحد من أي تأثير على سير العمل والخدمات، ويمنح المواطنين فرصة للتكيف مع تعديل الساعة.



خطوات تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

- تسجيل الدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- الضغط على حفظ.

خطوات تغيير الساعة على iPhone

- فتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات .

قانون التوقيت الصيفي والشتوي

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث يتضمن النظام القواعد التالية:

تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي.

وأكد القانون استمرار تطبيق هذا النظام سنويًا، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير المواعيد أو آلية العمل به.