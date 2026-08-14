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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض وتدمير 553 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير  553 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

وفي بيان لها ؛ قالت الدفاع الروسية أن نيران قواتها استهدفت كذلك محطة سكة حديد ميناء إسماعيل المستخدمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

كما أشارت الوزارة الروسية إلى أنه تم أيضا استهداف سفينتين في مياه البحر الأسود كانتا تستخدمان لمرافقة سفن الشحن الجاف المحملة بالأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى موانئ أوكرانيا.

وكانت  وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق ؛  استهدفت مركز قيادة للبحرية الأوكرانية في ميناء ريني خلال ساعات الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية ومنشآت تُستخدم لتفريغ شحنات عسكرية في ميناء إسماعيل.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 362 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

روسيا وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا البحر الأسود القوات المسلحة الأوكرانية الموانئ الأوكرانية

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