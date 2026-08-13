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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سياحة النواب: فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى برج العرب والعلمين دفعة قوية لحركة السياحة

النائبة سحر طلعت مصطفى
النائبة سحر طلعت مصطفى

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية بفتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين، مؤكدة أن الخطوة تمثل دفعة قوية لحركة السياحة والطيران بين مصر وروسيا.

وأكدت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن تشغيل رحلات مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين يعكس الثقة المتزايدة في المنتج السياحي المصري، خاصة في مدن الساحل الشمالي والإسكندرية والمنطقة الغربية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام استقبال أعداد أكبر من السائحين الروس على مدار العام.

تقليل زمن السفر وتكلفة الرحلات

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن القرار سيسهم في تقليل زمن السفر وتكلفة الرحلات على المواطنين الروس الراغبين في زيارة المقاصد المصرية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال الفندقي ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المساندة.

وأوضحت أن الربط الجوي المباشر يعد أحد أهم أدوات الترويج للمقاصد السياحية الجديدة، ويعزز من قدرة مطاري برج العرب والعلمين على استيعاب الحركة السياحية المتنامية، خاصة مع ما تشهده المنطقة من مشروعات تنموية واستثمارية كبرى.

تكثيف حملات الترويج المشتركة مع الجانب الروسي

وطالبت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بتكثيف حملات الترويج المشتركة مع الجانب الروسي، وتقديم تسهيلات للشركات السياحية وشركات الطيران لتشغيل رحلات منتظمة، والاستفادة من الميزة التنافسية للساحل الشمالي كوجهة صيفية وشتوية متكاملة.

وأكدت النائبة أن توسيع دائرة الربط الجوي مع روسيا يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، ويترجم حرص الدولة على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعظيم العوائد من هذا القطاع الحيوي.

النائبة سحر طلعت مصطفى مجلس النواب لجنة السياحة خطوط جوية مباشرة من روسيا مطاري برج العرب والعلمين

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